Мультфильм «Братья Супер Марио в кино 3» выйдет в 2029 году

Комментарии

Издание Screen Rant взяло интервью у актёра озвучки мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» Кигэн-Майкла Ки. Он рассказал о производстве третьей части анимационной серии.

Производство запустили после успеха сиквела — «Галактическое кино» собрало в прокате более $ 960 млн. Такой результат оказался меньше первой части, но картина всё равно стала прибыльной для авторов. Актёр также отметил, что хотят потратить три года на разработку продолжения, чтобы сделать качественный проект.

Мы хотим всё сделать правильно и проработать все детали. Наши режиссёры по-настоящему увлечены этим. Думаю, они так же увлечены этими проектами, как и зрители. Так что я прошу прощения, но ожидание того стоит. 2029 год лучше, чем когда-нибудь позже, верно?

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Мультфильм стал доступен в онлайне 19 мая.

Каким получился сиквел про знаменитых водопроводчиков:
Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
