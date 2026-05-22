В EA Sports FC 26 вышла финальная «Команда сезона» с лучшими футболистами мира

22 мая в EA Sports FC 26 начался шестой, финальный этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из основных европейских чемпионатов по футболу, особенно проявивших себя в последние девять месяцев.

В команду лучших игроков сезона вошли самые рейтинговые карточки во главе с Ламином Ямалем, Бруну Фернандешем, Витиньей, Гарри Кейном и другими спортсменами. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

