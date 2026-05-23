Российское дерби за выход в финал: расписание предпоследнего дня DreamLeague S29 по Dota 2

Сегодня, 23 мая, в онлайн-формате продолжится турнир DreamLeague Season 29 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. В борьбе за трофей осталось пять команд, три из которых представляют российские клубы.

Первую путёвку в гранд-финал разыграют российские Team Spirit и PARiVISION. В нижней части сетки команды проведут два матча на вылет.

Расписание игр DreamLeague Season 29 по Dota 2 на субботу, 23 мая:

13:00. Нижняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — PlayTime (Перу);

16:30. Верхняя сетка, финал. PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 20:00. Нижняя сетка. Aurora Gaming (СНГ) — победитель Falcons/PlayTime.

Финал нижней сетки и гранд-финал Дримлиги пройдут завтра, 24 мая.