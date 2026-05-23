Зрители оценили «Мандалорца и Грогу» на уровне фильма «Звёздные войны: Месть ситхов»

22 мая состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины во вселенной «Звёздных войн». Спустя день компания CinemaScore представила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила высокий рейтинг А-. Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем предыдущая полнометражная картина по «Звёздным войнам» — «Скайуокер. Восход» 2019 года (В+). Сравнивая с другими проектами франшизы, «Мандалорца и Грогу» оценили на уровне «Эпизода 1 – Скрытая угроза», «Эпизода 2 — Атака клонов» и «Эпизода 3 — Месть ситхов», а также «Хана Соло». При этом новая лента получила более низкий рейтинг по сравнению с «Изгоем-один» 2016 года (А) и «Последними джедаями» 2018 года (А).

«Мандалорец и Грогу» повествует о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Помимо Педро Паскаля, в картине также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.