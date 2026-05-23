Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Обновление Deadlock от 22 мая 2026 — главные детали патча

Вышел огромный патч для Deadlock от Valve — переработали Урну душ
Комментарии

Компания Valve выпустила большое обновление баланса для своей игры Deadlock. Всего патч содержит более 200 правок способностей, характеристик и предметов.

Главным изменением стала переработка Урны душ. Теперь подобрать её можно через атаку (долго стоять рядом не нужно), а через 35 секунд несущий её игрок начинает терять по 5% здоровья в секунду (ранее было по 0,15%). Курьер всё ещё обезоружен, но теперь не будет получать +30% Bullet и Spirit Resist.

Также был добавлен новый предмет T1 Vitality — Grit. Активная способность даёт 200 барьера на 4 секунды, а пассивка +1 Out of Combat Regen.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.

Материалы по теме
Авторы Europa Universalis 5 показали дорожную карту обновлений в 2026 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android