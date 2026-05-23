Вышел огромный патч для Deadlock от Valve — переработали Урну душ

Компания Valve выпустила большое обновление баланса для своей игры Deadlock. Всего патч содержит более 200 правок способностей, характеристик и предметов.

Главным изменением стала переработка Урны душ. Теперь подобрать её можно через атаку (долго стоять рядом не нужно), а через 35 секунд несущий её игрок начинает терять по 5% здоровья в секунду (ранее было по 0,15%). Курьер всё ещё обезоружен, но теперь не будет получать +30% Bullet и Spirit Resist.

Также был добавлен новый предмет T1 Vitality — Grit. Активная способность даёт 200 барьера на 4 секунды, а пассивка +1 Out of Combat Regen.

Полный список изменений можно посмотреть здесь.