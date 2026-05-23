Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Издание Deadline сообщило, что сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона. По данным СМИ, такое решение принял телеканал Starz.

Продолжение популярного шоу не смогло добиться желаемых рейтингов. Как отметили источники Deadline, сейчас компания Lionsgate ищет новую площадку для трансляции второго сезона.

Первый сезон «Спартака: Дом Ашура» завершился в январе. Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» рассказывает альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата. Шоураннером проекта выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

