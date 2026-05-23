LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight стала самой популярной игрой про Бэтмена в Steam

22 мая состоялся релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — новой игры про Бэтмена. Меньше чем за сутки с момента выхода пиковый онлайн проекта в Steam составил более 30 тыс. игроков.

Таким образом, Legacy of the Dark Knight стала самой популярной игрой про Бэтмена на платформе. Пиковый онлайн новинки значительно обогнал культовую серию Arkham, как и другие проекты про знаменитого супергероя. Кроме того, тайтл стал вторым по популярности среди других LEGO-проектов от студии TT Games — первое место всё ещё принадлежит LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, в которую на пике играло более 82 тыс. пользователей.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект рассказывает о полноценном пути становления героя от человека до легенды Готэма. Игра вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях — она позволяет игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета.

О других популярных играх весны 2026 года:
Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
