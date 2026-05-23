Трейлер аниме-фильма «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» — выход 23 октября

Компания Kadokawa представила трейлер аниме-фильма «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения». Лента выйдет в Японии 23 октября.

Анимационная картина станет первой частью новой кинотрилогии, которая продолжит сюжет двух сезонов оригинального сериала. Рико, Рег и Наначи продолжат спуск в глубины Бездны, где их ждут новые опасности и открытия. Над проектом работает та же команда, что и над предыдущими частями, включая режиссёра Масаюки Кодзиму и композитора Кевина Пенкина.

Сериал «Созданный в Бездне» выходил с 2017 по 2022 года. Оба сезона аниме высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb проект получил 8,3 балла из 10. Франшиза известна своим контрастом между милым визуальным стилем и мрачным, порой жестоким повествованием.