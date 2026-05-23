«Ты должна держаться»: житель Кореи провёл масштабный матч в PUBG для своей умирающей жены

Житель Кореи попросил игроков в PUBG: Battlegrounds провести матч для своей смертельно больной супруги. Это произошло в конце февраля.

Всё началось, когда кореец под ником Urban Mom разместил сообщение на форуме Naver PUBG. Он написал, что у его 30-летней жены диагностировали неизлечимый рак желудка. Мужчина не хотел, чтобы супруга провела последние дни в больнице, и решил устроить матч в её любимой игре PUBG: Battlegrounds.

Надеюсь, найдутся люди, готовые позволить моей жене убить их в игре, чтобы она могла оставить после себя незабываемое игровое воспоминание.

После сообщения на форуме сразу отреагировало множество пользователей и даже сами разработчики PUBG из студи Krafton, а также известные корейские стримеры. В этот же день авторы онлайн-шутера организовали матч с 99 участниками для девушки. Пользователи сами стремились умирать от её выстрелов, из-за чего она смогла набрать 95 убийств и выиграть матч.

Мужчина рассказал, что его супруга впервые за длительное время улыбнулась после сражения. Во время самой трансляции её муж не смог сдержать слёзы и просил жену держаться как можно дольше.

Давай просто будем жить обычной жизнью. Пожалуйста, ты должна держаться.

К сожалению, после 117 дней борьбы с болезнью девушка умерла — незадолго до своего 31-го дня рождения. История растрогала не только геймеров, но и других жителей Кореи — сюжет о последнем подарке супруга показали на местной телевизионной передаче.