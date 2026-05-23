Режиссёр «Драйва» Николас Рефн снимет ремейк хоррора «Маньяк-полицейский»

Знаменитый режиссёр фильмов «Драйв» и «Неоновый демон» Николас Виндинг Рефн раскрыл свой следующий проект. Постановщик снимет новую адаптацию хоррора «Маньяк-полицейский» 1988 года.

Действие картины разворачивается в Нью-Йорке, который охватила волна жестоких убийств. Свидетели заявляют, что их совершил мужчина в форме полицейского. На расследование отправляется лейтенант Френк МакКрей, который знает убийцу.

Рефн заявил, что его лента будет радикально отличаться от оригинала и расскажет зрителям более современную историю. Съёмки картины стартуют в январе, а сам фильм должны выпустить в 2027 году. Детали о сюжете и актёрском составе авторы раскроют позже. Изначально ремейк анонсировали на Каннском кинофестивале 2016 года, однако спустя три года HBO решила выпустить сериал по «Маньяку-полицейскому». После этого проект снова трансформировали в полнометражный фильм.