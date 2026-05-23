Финал «Моей геройской академии» стал лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2026

23 мая состоялась Crunchyroll Anime Awards-2026 — ежегодная премия, на которой награждают лучшие аниме-проекты. На главную категорию «Аниме года» было номинировано шесть тайтлов: второй сезон «Монолога фармацевта», «Гачиакута», восьмой сезон «Моей геройской академии», «Лето, когда умер Хикару», второй сезон «Дандадана» и «Первородный грех Такопи».

Победителем стал финальный сезон «Моей геройской академии». Он также выиграл в категории «Лучший второстепенный герой» за персонажа Кацуки Бакуго. Лучшим полнометражным фильмом признали «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

Победители Crunchyroll Anime Awards 2026