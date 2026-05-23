Доставщик еды раскритиковал трилогию «Хоббит» на пороге у режиссёра Питера Джексона
Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон выступил на Каннском кинофестивале. Он рассказал о случае, который однажды произошёл прямо возле его дома.

По словам постановщика, курьер вёз еду к нему в дом. На пороге он встретил доставщика, и тот похвалил Джексона за съёмки «Властелина колец». При этом курьер не знал, что режиссёр также занимался производством трилогии «Хоббит». Уходя от его дома, парень раскритиковал все три части фильмов о Бильбо, сказав, что студия должна была позвать Джексона для постановки.

Он просто смотрит на меня у двери и говорит: «Эй, ты же тот парень, что снял «Властелина колец», да? Это было круто, чувак, это были фантастические фильмы». Я говорю: «О, спасибо». Он поворачивается спиной к фургону и говорит: «Они должны были позвать тебя снять те фильмы про Хоббита, потому что они вышли ужасными». Я просто жду, а потом закатываю глаза и говорю: «Да, расскажи мне об этом, приятель».

Трилогия «Хоббит» от Питера Джексона выходила с 2012 по 2014 год. Фильмы основаны на одноимённом произведении Джона Толкина, но были приняты критиками гораздо слабее, чем экранизации «Властелина колец».

