Показать ещё Все новости
«Давление от фанатов было огромным». Зак Брафф — о съёмках продолжения «Клиники»

В подкасте Variety's Awards Circuit гостем стал звезда сериала «Клиника» Зак Брафф. Он рассказал о съёмках продолжения комедийного проекта.

По словам артиста, создание перезапуска стало сложнейшей задачей для авторов. Всё из-за того, что фанаты слишком любили оригинальные сезоны, разочаровать их было нельзя. Брафф отметил, что они старались сделать каждый эпизод более реалистичным и правильно подобрать тон.

Запуск сериала и попытка понять, каким он будет в 2026 году, были действительно сложными задачами. Если посмотреть на восемь с половиной лет «Клиники», можно увидеть, что сериал стал довольно гротескным, с каждым годом становился всё более и более нелепым. Мы хотели вернуть его к жизни и сделать более реалистичным, каким он был в первой трети своего показа. Фанаты очень любят сериал. Поэтому было большое давление, чтобы правильно подобрать тон, который бы соответствовал духу 2026 года.

Возрождённый, 10-й сезон, «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, которыми и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины. Проект уже продлили на 11-й сезон.

