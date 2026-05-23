Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Прокурор США подал в суд на WhatsApp из-за нарушения приватности сообщений

Прокурор США подал в суд на WhatsApp из-за нарушения приватности сообщений
Комментарии

Издание Reuters сообщило, что генеральная прокуратура американского штата Техас подала в суд на WhatsApp. Иск был направлен в суд округа Харрисон 21 мая.

По данным СМИ, в иске утверждается, что администраторы мессенджера ложно заверяют пользователей, что их сообщения зашифрованы. В ведомстве уверены, что сотрудники WhatsApp имеют доступ ко всем перепискам — об этом заявил генеральный прокурор Кен Пакстон заявил.

WhatsApp позиционирует свои услуги как безопасные и зашифрованные, но эти обещания не выполняются.

Иск требует оштрафовать владельцев мессенджера и ограничить им доступ к личным перепискам пользователей. Администрация WhatsApp заявила в ответ, что информация прокуратуры не соответствует действительности и что конфиденциальность чатов не нарушается.

О мессенджерах в России:
«Телеграм» обошёл WhatsApp по числу пользователей в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android