Прокурор США подал в суд на WhatsApp из-за нарушения приватности сообщений

Издание Reuters сообщило, что генеральная прокуратура американского штата Техас подала в суд на WhatsApp. Иск был направлен в суд округа Харрисон 21 мая.

По данным СМИ, в иске утверждается, что администраторы мессенджера ложно заверяют пользователей, что их сообщения зашифрованы. В ведомстве уверены, что сотрудники WhatsApp имеют доступ ко всем перепискам — об этом заявил генеральный прокурор Кен Пакстон заявил.

WhatsApp позиционирует свои услуги как безопасные и зашифрованные, но эти обещания не выполняются.

Иск требует оштрафовать владельцев мессенджера и ограничить им доступ к личным перепискам пользователей. Администрация WhatsApp заявила в ответ, что информация прокуратуры не соответствует действительности и что конфиденциальность чатов не нарушается.