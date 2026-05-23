Студия Enishiya сообщила, что популярное аниме «Первородный грех Такопи» получит полнометражный фильм. Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента станет фильмом-компиляцией первого сезона тайтла — аниме объединит между собой все шесть эпизодов, которые вышли в 2025 году. Создатели сериала также добавят дополнительнительные сцены в фильм.

«Первородный грех Такопи» рассказывает про инопланетянина с планеты счастья, который прибывает на Землю с миссией помочь людям. Первой пришелец встречает Сидзуку — девочку, которая никогда не улыбается из-за издёвок одноклассников и проблем в семье. Простодушному инопланетянину оказывается непросто вникнуть в житейские проблемы, но он искренне пытается помочь Сидзуке. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,7 баллов из 10.