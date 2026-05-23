Звезда «Пацанов» Энтони Старр показал последние кадры с Хоумлендером со съёмок финала

Звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр показал последние кадры в образе Хоумлендера, сделанные во время съёмок финального эпизода проекта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Ниже следуют спойлеры к финалу «Пацанов».

На фото артист продемонстрировал грим, который ему нанесли для изображения своего персонажа Хоумлендера в заключительной серии. Старр также показал фотографии, которые он сделал в образе злодея с другими участниками съёмочной команды.

Ладно, мне кажется, спойлеры сейчас не в моде, но дальше идут спойлеры. Последние кадры со съёмок эпического финала, где Хоумлендер предстаёт в таком виде. Привет всем актёрам, съёмочной группе и фанатам. Это было невероятное приключение.

Фото: Соцсети Энтони Старра

Финальный эпизод «Пацанов» вышел 20 мая. Зрители смешанно оценили завершающую серию: на агрегаторе IMDb рейтинг составил 6,3 балла из 10, что стало вторым худшим результатом за всю историю проекта.