Сборы фильма «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом достигли 100 млн рублей
23 мая сборы фильма «Грязные деньги» в России достигли 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата новый боевик Гая Ричи («Большой куш») добился почти за три дня с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 21 мая. Лента стала лидером проката, обогнав комедию «Не одна дома 3. Выпускной».

Фото: ЕАИС

По всему миру картина собрала более $ 6 млн. Ранее СМИ сообщали, что бюджет боевика составил около $ 60 млн. Таким образом, шансов окупиться у ленты остаётся всё меньше. Картину также низко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести.

«Грязные деньги» рассказывают о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

Каким получился новый фильм Гая Ричи:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
