Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при на Каннском кинофестивале — 2026

Жюри 79-го Каннского кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду на церемонии вручили «Минотавру» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это вторая по важности награда на ивенте после Золотой пальмовой ветви.

Сюжет ленты рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.

Главный приз в Каннах получила драма «Фьорд» румынского режиссёра Кристиана Мунджиу с голливудскими звёздами Себастианом Стэном и Ренатой Реинсве. Награды в ключевых категориях же разделили сразу несколько кандидатов.

Победители 79-го Каннского кинофестиваля