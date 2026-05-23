Каннский фестиваль 2026 (Канны 2026) — все победители, кто выиграл, лучшие фильмы, Минотавр Звягинцева

Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при на Каннском кинофестивале — 2026
Жюри 79-го Каннского кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду на церемонии вручили «Минотавру» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это вторая по важности награда на ивенте после Золотой пальмовой ветви.

Сюжет ленты рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.

Главный приз в Каннах получила драма «Фьорд» румынского режиссёра Кристиана Мунджиу с голливудскими звёздами Себастианом Стэном и Ренатой Реинсве. Награды в ключевых категориях же разделили сразу несколько кандидатов.

Победители 79-го Каннского кинофестиваля

  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Фьорд»;
  • Гран-при — «Минотавр»;
  • Лучший режиссёр — Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Чёрный шар»)/Павел Павликовский («Отечество»);
  • Лучшая мужская роль — Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа («Трус»);
  • Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Тао Окамото («Внезапно»);
  • «Золотая камера» — «Дети бога»;
  • Лучший сценарий — «Наше спасение»;
  • Приз жюри — «Приключение мечты».
