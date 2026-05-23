Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при на Каннском кинофестивале — 2026

Жюри 79-го Каннского кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду на церемонии вручили «Минотавру» российского режиссёра Андрея Звягинцева. Это вторая по важности награда на ивенте после Золотой пальмовой ветви.
Сюжет ленты рассказывает о директоре крупной компании Глебе, который готовится сократить часть сотрудников осенью 2022 года в России. Ситуацию усугубляет то, что именно в этот момент он узнаёт об измене жены. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева.
Главный приз в Каннах получила драма «Фьорд» румынского режиссёра Кристиана Мунджиу с голливудскими звёздами Себастианом Стэном и Ренатой Реинсве. Награды в ключевых категориях же разделили сразу несколько кандидатов.
Победители 79-го Каннского кинофестиваля
- «Золотая пальмовая ветвь» — «Фьорд»;
- Гран-при — «Минотавр»;
- Лучший режиссёр — Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Чёрный шар»)/Павел Павликовский («Отечество»);
- Лучшая мужская роль — Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа («Трус»);
- Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Тао Окамото («Внезапно»);
- «Золотая камера» — «Дети бога»;
- Лучший сценарий — «Наше спасение»;
- Приз жюри — «Приключение мечты».