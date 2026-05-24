Расписание финального дня DreamLeague Season 29 по «Доте» с призовым $ 1 млн

Сегодня, 24 мая, станет известен победитель крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 29 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Перед последним игровым днём в борьбе за титул остались три коллектива.

В первом матче дня Team Spirit снова встретится с Aurora, а победитель серии после паузы сыграет в гранд-финале против российской PARIVISION.

Расписание игр DreamLeague Season 29 по Dota 2 на воскресенье, 24 мая:

14:00. Финал нижней сетки, Aurora Gaming (СНГ) — Team Spirit (Россия);

17:00. Гранд-финал, PARIVISION (Россия) — Aurora/Spirit.

DreamLeague Season 29 станет последним турниром перед объявлением приглашений на чемпионат мира The International 2026.