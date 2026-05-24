Расписание игр DreamLeague Season 29 по Dota 2 на воскресенье, 24 мая

Расписание финального дня DreamLeague Season 29 по «Доте» с призовым $ 1 млн
Сегодня, 24 мая, станет известен победитель крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 29 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Перед последним игровым днём в борьбе за титул остались три коллектива.

Права на трансляцию гранд-финала DreamLeague — Season 29 в России принадлежат Okko.

В первом матче дня Team Spirit снова встретится с Aurora, а победитель серии после паузы сыграет в гранд-финале против российской PARIVISION.

Расписание игр DreamLeague Season 29 по Dota 2 на воскресенье, 24 мая:

  • 14:00. Финал нижней сетки, Aurora Gaming (СНГ) — Team Spirit (Россия);
  • 17:00. Гранд-финал, PARIVISION (Россия) — Aurora/Spirit.

DreamLeague Season 29 станет последним турниром перед объявлением приглашений на чемпионат мира The International 2026.

