Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Шрек 6» запущен в работу

Мультфильм «Шрек 6» запущен в работу
Комментарии

Издание The Hollywood Handle сообщило, что мультфильм «Шрек 6» уже запущен в работу. Студия DreamWorks приступила к созданию продолжения ещё до выхода пятой части.

Какие-либо подробности насчёт предстоящего мультфильма пока не раскрываются. «Шрек 5» выйдет в мировом прокате 30 июня 2027 года — детали шестой части вряд ли раскроют до его премьеры.

Ранее СМИ сообщали, что «Шрек 5» расскажет историю Фелиции, дочери Шрека. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир. К главным ролям в будущем мультфильме вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея.

О другом популярном фильме:
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android