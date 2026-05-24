Мультфильм «Шрек 6» запущен в работу

Издание The Hollywood Handle сообщило, что мультфильм «Шрек 6» уже запущен в работу. Студия DreamWorks приступила к созданию продолжения ещё до выхода пятой части.

Какие-либо подробности насчёт предстоящего мультфильма пока не раскрываются. «Шрек 5» выйдет в мировом прокате 30 июня 2027 года — детали шестой части вряд ли раскроют до его премьеры.

Ранее СМИ сообщали, что «Шрек 5» расскажет историю Фелиции, дочери Шрека. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир. К главным ролям в будущем мультфильме вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея.