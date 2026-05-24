«Развлекательный спектакль»: Хидео Кодзима — о «Мандалорце и Грогу» по «Звёздным войнам»

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «Мандалорец и Грогу». Впечатления от просмотра новой ленты по вселенной «Звёздных войн» разработчик опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Геймдизайнер похвалил картину, написав, что практически каждый элемент из всей истории космической саги присутствует в фильме. Отдельно Кодзима отметил насыщенный экшен и красивые визуальные эффекты. Разработчик также сообщил, что режиссёр Джон Фавро смог продемонстрировать своё мастерство и создать отличный развлекательный проект.

Я посмотрел фильм «Мандалорец и Грогу» в формате IMAX. Ещё в 2019 году я видел только начало сериала «Мандалорец», изучая «виртуальное производство», но на этот раз мне не составило труда полностью погрузиться. Экшен, погони на машинах, ближний бой, сражения на мечах, перестрелки, поединки насмерть, воздушные схватки, гигантские монстры, гигантские мехи. Настоящее шоу в стиле «всё против всего». Графика, куклы, грим, аниматроника, покадровая анимация. Даже закулисное мастерство кажется набитым всем подряд. Спидеры, штурмовики, дроиды, корабли — практически каждый элемент из всей истории саги «Звёздные войны» тоже здесь. Спектакль развлечения, созданный с мастерством ремесленника Джона Фавро.

«Мандалорец и Грогу» вышли в мировом прокате 22 мая. Лента рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального проекта. Главную роль, как и в сериале, исполнил Педро Паскаль («Одни из нас»). В картине также появляются Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

