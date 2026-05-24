Бен Стиллер сыграет главную роль в комедийном сериале от автора «Силиконовой дoлины»

Издание TheWrap сообщило, что компания Apple запустила в работу сериал Protective Custody («Защитная опека»). Дата выхода комедийного шоу на стриминговом сервисе Apple TV пока неизвестна.

Проект расскажет о миллиардере, которого обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Герой пытается приспособиться к новой жизни, ожидая судебного заседания. Ему предстоит восстановить свою репутацию и попытаться избежать наказания.

Главную роль исполнит звезда фильмов «Солдаты неудачи» и «Знакомство с родителями» Бен Стиллер. Создателем шоу выступит Майк Джадж — автор знаменитых сериалов «Бивис и Батт-Хед» и «Силиконовая дoлина». Сценаристом Protective Custody стал один из авторов «Офиса» Стив Хели.