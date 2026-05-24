«Он построил пирамиды»: российские фанаты — о фото Джейсона Стэйтема из Египта
Знаменитый актёр и звезда боевиков Джейсон Стэйтем показал фотографии, сделанные во время поездки в Египет. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

На фото показан сам артист вместе со своей супругой Роузи Хантингтон-Уайтли — они позируют на фоне египетских достопримечательностей. Российские пользователи не прошли стороной публикацию и начали активно комментировать пост. Многие отмечают, что русскоязычные фанаты появились буквально в течение получаса после появления фотографий. В большинстве случаев они пишут шутки в стиле мемов про звезду боевиков.

Фото: Соцсети Джейсона Стэйтема

Что пишут российские пользователи про фото Джейсона Стэйтема из Египта:

В Египте мне подарили полотенце с голой женщиной. Полотенце жене понравилось, а вот голую женщину, к сожалению, пришлось прогнать (с) Джейсон Стэйтем.
Пирамиды видите? Стэйтем их построил.
Теперь ждём в Дагестане.
Гляньте, с кем сегодня сфоткался (с) Сфинкс.
Видите три пирамиды? Четвёртую Стэйтем забрал домой на память.
Молодец, вывез жену проветриться.
Просто зашёл убедиться, что наши есть в комментариях. Всё стабильно.
