Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы 007 First Light про Джеймса Бонда показали первые 13 минут игры

Авторы 007 First Light про Джеймса Бонда показали первые 13 минут игры
Комментарии

Студия IO Interactive показала первые 13 минут из игры 007 First Light. Разработчики опубликовали ролик на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале IO Interactive. Права на видео принадлежат IO Interactive.

В видео показана первая миссия под названием Against the Odds («Вопреки всему»). Пользователи могут посмотреть начальные катсцены и геймплей из предстоящей игры.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Игра выйдет с полной поддержкой русского языка. Проект расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

О лучших играх весны:
Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android