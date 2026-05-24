Авторы 007 First Light про Джеймса Бонда показали первые 13 минут игры

Студия IO Interactive показала первые 13 минут из игры 007 First Light. Разработчики опубликовали ролик на своём YouTube-канале.

В видео показана первая миссия под названием Against the Odds («Вопреки всему»). Пользователи могут посмотреть начальные катсцены и геймплей из предстоящей игры.

Релиз 007: First Light состоится 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК. Игра выйдет с полной поддержкой русского языка. Проект расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.