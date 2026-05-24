Питер Джексон вдохновлялся фильмом «Храброе сердце» при съёмках «Властелина колец»

Издание Variety взяло интервью у режиссёра трилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Он рассказал о фильме, котором вдохновлялся при экранизации фэнтези Джона Толкина.

По словам постановщика, на него оказал большое влияние культовый фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце». Джексон хотел сделать «Властелина колец» таким же большим и историческим.

Я просто подумал: «Мне было бы интересно, если бы фэнтези было тяжёлым и историческим». Так что я определённо черпал вдохновение из «Храброго сердца».

Фильм «Храброе сердце» вышел в 1995 году. Историческая картина основана на реальной истории шотландского героя Уильяма Уоллеса, который посвятил себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Лента получила пять премий «Оскар», в том числе в категории «лучший фильм».

