Расписание выхода сериала «Звёздный городок» по «Ради всего человечества» про СССР
29 мая стартует сериал «Звёздный городок» — спин-офф знаменитого проекта «Ради всего человечества». Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы обещают продемонстрировать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 10 июля.
Расписание выхода сериала «Звёздный городок»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 мая
|2-я серия
|29 мая
|3-я серия
|5 июня
|4-я серия
|12 июня
|5-я серия
|19 июня
|6-я серия
|26 июня
|7-я серия
|3 июля
|8-я серия
|10 июля
