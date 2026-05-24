Сериал Звездный городок (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Звёздный городок» по «Ради всего человечества» про СССР
29 мая стартует сериал «Звёздный городок» — спин-офф знаменитого проекта «Ради всего человечества». Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы обещают продемонстрировать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 10 июля.

Расписание выхода сериала «Звёздный городок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 мая
2-я серия29 мая
3-я серия5 июня
4-я серия12 июня
5-я серия19 июня
6-я серия26 июня
7-я серия3 июля
8-я серия10 июля
