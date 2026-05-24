«Предстоит сыграть много ролей». Себастиан Стэн — о Двуликом в фильме «Бэтмен 2»

Издание Deadline взяло интервью у звезды фильмов Marvel Себастиана Стэна («Громовержцы*»). Он рассказал о предстоящих съёмках в «Бэтмене 2» с Робертом Паттинсоном.

По словам артиста, в будущей супергеройской ленте он сыграет сразу несколько ролей — таким образом он намекает на антагониста Двуликого. Стэн также признался, что несмотря на опыт в киновселенной Marvel, он нервничает перед съёмками.

Мне предстоит сыграть сразу несколько ролей. Я взволнован, нервничаю и стараюсь продолжать удивлять самого себя.

Фильм «Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 1 октября 2027 года. Съёмки картины стартуют уже летом. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Помимо Себастиана Стэна, в ленте также снимется Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»).