Расписание выхода комедийного сериала «Адвокаты»
29 мая стартует сериал «Адвокаты». Комедийный проект расскажет историю Людмилы — лучшего адвоката фирмы «Юстасс» и одновременно худшего наставника на свете. Однажды её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, теперь обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.
В первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить частями каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Kion. Премьера заключительных эпизодов состоится 12 июня.
Расписание выхода сериала «Адвокаты»
|Эпизоды
|Дата выхода
|1-я серия
|29 мая
|2-я серия
|29 мая
|3-я серия
|29 мая
|4-я серия
|29 мая
|5-я серия
|5 июня
|6-я серия
|5 июня
|7-я серия
|5 июня
|8-я серия
|5 июня
|9-я серия
|12 июня
|10-я серия
|12 июня
|11-я серия
|12 июня
|12-я серия
|12 июня
