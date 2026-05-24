Сериал Адвокаты, Кион (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Адвокаты»
29 мая стартует сериал «Адвокаты». Комедийный проект расскажет историю Людмилы — лучшего адвоката фирмы «Юстасс» и одновременно худшего наставника на свете. Однажды её ассистентом становится амбициозный новичок Артём, теперь обоим приходится несладко. Вместе они распутывают самые разные дела, каждый день выбирая между совестью и стабильным гонораром.

В первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить частями каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Kion. Премьера заключительных эпизодов состоится 12 июня.

Расписание выхода сериала «Адвокаты»

ЭпизодыДата выхода
1-я серия29 мая
2-я серия29 мая
3-я серия29 мая
4-я серия29 мая
5-я серия5 июня
6-я серия5 июня
7-я серия5 июня
8-я серия5 июня
9-я серия12 июня
10-я серия12 июня
11-я серия12 июня
12-я серия12 июня
