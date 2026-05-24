Хоррор «Обсессия» собрал в 70 раз больше своего бюджета

По итогам второго уикенда, сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли $ 58,5 млн в США. Хоррор расположился на второй строчке в местных чартах, уступая только «Мандалорцу и Грогу».

По всему миру сборы картины составили $ 74 млн. «Обсессия» достигла редкого для кинематографа показателя — лента собрала за вторые выходные на 30% больше, чем за первые. Кассовый результат оказался крайне успешным для студии Focus Features, ведь затраты на создание хоррора не превышают скромные $ 1 млн. Фильм уже собрал в 74 раза больше своего бюджета и продолжает приносить прибыль.

«Обсессия» официально вышла в российском прокате 21 мая. Лента рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

Каким получился новый фильм ужасов:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
