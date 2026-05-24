Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футбольная аркада Rocket League станет первой игрой на движке Unreal Engine 6

Футбольная аркада Rocket League станет первой игрой на движке Unreal Engine 6
Комментарии

Студия Psyonix анонсировала новую эту для аркадного футбола Rocket League. Гоночную игру официально перенесут на движок Unreal Engine 6, который должен выйти в ближайшие годы. Авторы уже показали первый трейлер будущего обновления с продвинутым визуальным стилем.

При этом что именно подразумевает переход Rocket League на новый движок кроме графики, неизвестно. Ранее создатели движка из Epic Games уточняли, что основной особенностью Unreal Engine 6 станет интеграция функций разработки с королевской битвой Fortnite.

В Psyonix не раскрыли дату релиза новой версии Rocket League. Судя по прошлым заявлениям Epic Games, порт выйдет примерно в 2028 году и сама гоночная аркада станет одной из первых игр на Unreal Engine 6, если не считать саму Fortnite.

Материалы по теме
В Rocket League добавят античит Easy Anti-Cheat из Fortnite — спустя 11 лет после релиза
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android