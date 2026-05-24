Футбольная аркада Rocket League станет первой игрой на движке Unreal Engine 6

Студия Psyonix анонсировала новую эту для аркадного футбола Rocket League. Гоночную игру официально перенесут на движок Unreal Engine 6 , который должен выйти в ближайшие годы. Авторы уже показали первый трейлер будущего обновления с продвинутым визуальным стилем.

При этом что именно подразумевает переход Rocket League на новый движок кроме графики, неизвестно. Ранее создатели движка из Epic Games уточняли, что основной особенностью Unreal Engine 6 станет интеграция функций разработки с королевской битвой Fortnite.

В Psyonix не раскрыли дату релиза новой версии Rocket League. Судя по прошлым заявлениям Epic Games, порт выйдет примерно в 2028 году и сама гоночная аркада станет одной из первых игр на Unreal Engine 6, если не считать саму Fortnite.