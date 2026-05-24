Abel в четвёртый раз стал чемпионом России по футсиму EA Sports FC

23 мая завершился финальный этап чемпионата России по интерактивному футболу — 2026. Призовой фонд главного турнира по футбольному симулятору EA Sports FC 26 составил 1 млн.

Чемпионом страны стал Даниил Abel Абельдяев. Киберспортсмен из Санкт-Петербурга вернул себе титул после неудачи в полуфинале ЧР-2025 — для Абеля это четвёртый титул в карьере.

Всем спасибо, кто меня поддерживал. Даже заплакал, наверное, впервые за все свои победы, потому что когда тебя все списывают со счетов и ты не можешь ничего выиграть, это непередаваемые эмоции. Сейчас для меня ментально это самая важная победа за всю жизнь.

В финальном матче Abel победил Ивана IvanSTal Попова со счётом 2:1. Бронзу выиграл Владимир vovsv Зайцев, защищавший титул чемпиона России.

