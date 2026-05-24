Бюджет самой дорогой игры в мире Star Citizen превысил $ 1 млрд

24 мая общий бюджет космического экшена Star Citizen преодолел отметку в $ 1 млрд. Игра Криса Робертса продолжает привлекать аудиторию — общее количество зарегистрированных пользователей недавно достигло отметки в 6,5 млн человек, почти треть геймеров пожертвовали деньги на проект.

Таким образом, столь значимая цифра бюджета была достигнута спустя почти 14 лет после запуска кампании по сбору средств осенью 2012-го. С тех пор Star Citizen всё ещё находится в стадии альфа-тестирования со множеством экспериментальных функций.

Создатели игры из студии Cloud Imperium Games ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года. Ближайшим крупным апдейтом для игры должна стать Squadron 42 — одиночная кампания с Марком Хэмиллом («Звёздные войны»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Гэри Олдманом («Леон») в главных ролях. По планам разработчиков она должна выйти до конца 2026 года.