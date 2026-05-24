Российская PARIVISION стала чемпионом Дримлиги по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн
Глобальный онлайн-турнир DreamLeague Season 29 по Dota 2 завершился победой российской PARIVISION. В гранд-финале команда Андрея Dukalis Куропаткина победила ростер Aurora Gaming со счётом 3:2.
За победу игроки PARIVISION получат $ 250 тыс., второй финалист — $ 100 тыс. Третье место заняла ещё одна российская команда Team Spirit, а BetBoom Team остановилась на седьмом-восьмом местах.
Итоги DreamLeague Season 29 по Dota 2
- Победитель — PARIVISION (Россия), приз $ 250 тыс.
- Второе место — Aurora Gaming (СНГ), $ 100 тыс.
- Третье место — Team Spirit (Россия), $ 80 тыс.
- Четвёртое место — Team Falcons (Ближний Восток), $ 60 тыс.
- Пятое-шестое места — Tundra Esports (Европа) и PlayTime (Перу), по $ 40 тыс.
- Седьмое-восьмое места — Xtreme Gaming (Китай) и BetBoom Team (Россия), по $ 27,5 тыс.
- 9-12-е места — Virtus.pro (Европа), Team Liquid (Швеция), Vici Gaming (Китай) и Natus Vincere (Украина), по $ 20 тыс.
- 13-16-е места — ex-HEROIC (Южная Америка), Rekonix (Юго-Восточная Азия), Nigma Galaxy (Ливан) и GamerLegion (США), по $ 10 тыс.
Комментарии