«Грязные деньги» Гая Ричи возглавили кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Грязные деньги» Гая Ричи стал самой кассовой картиной России за уикенд. Лента собрала за выходные 169 млн рублей.

На втором месте находится комедия «Не одна дома 3: Выпускной», которая собрала 61 млн рублей. Следом — хоррор «Обсессия», собравший за выходные 43,3 млн рублей.

«Грязные деньги» рассказывают о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).

