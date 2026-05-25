Фильм «Дьявол носит Prada 2» собрал суммарно $ 600 млн

Общие кассовые сборы фильма «Дьявол носит Prada 2» перевалили за $ 600 млн. Картина уже давно окупилась и начала приносить прибыль создателям, поскольку её бюджет составил всего $ 100 млн. Лента окупилась в шесть раз больше.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).