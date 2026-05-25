Эрик Крипке не будет шоураннером спин-оффов «Пацанов»
Недавно Эрик Крипке, создатель сериала «Пацаны», рассказал, что не планирует быть шоураннером спин-оффов. По его словам, он уже создал «Пацанов» и воплотил свой проект мечты в реальность, а остальным пусть занимаются другие люди.
Я с нетерпением жду возможности развернуться в парочке других вселенных. Но я также останусь, чтобы курировать всё, что выходит в рамках этой. Буду вести контроль качества, буду консультантом. Я уже создал свой проект мечты, я создал «Пацанов».
Финал «Пацанов» состоялся, а приквел шоу, «Восхождение Vought», можно будет посмотреть в начале 2027 года на стриминговом сервисе Prime Video.
