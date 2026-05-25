Стартовал девятый сезон «Рика и Морти»

С сегодняшнего дня начал выходить девятый сезон мультсериала «Рик и Морти». Вышла первая серия, а всего их будет 10. Шоу показывают на Adult Swim и онлайн-кинотеатре Hulu.

Продолжение рассказывакет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках невероятных приключений.

Мультсериал стал настолько любимым и популярным, что по нему решили снять мультфильм. Режиссёром картины выступит Джейкоб Хэйр, который работает над мультсериалом с четвёртого сезона. Сам Хармон выступил продюсером. В нём хотят реализовать идеи, которые не добрались до шоу.