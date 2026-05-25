Стартовал девятый сезон «Рика и Морти»
Поделиться
С сегодняшнего дня начал выходить девятый сезон мультсериала «Рик и Морти». Вышла первая серия, а всего их будет 10. Шоу показывают на Adult Swim и онлайн-кинотеатре Hulu.
Продолжение рассказывакет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках невероятных приключений.
Мультсериал стал настолько любимым и популярным, что по нему решили снять мультфильм. Режиссёром картины выступит Джейкоб Хэйр, который работает над мультсериалом с четвёртого сезона. Сам Хармон выступил продюсером. В нём хотят реализовать идеи, которые не добрались до шоу.
Комментарии
- 25 мая 2026
-
09:44
-
08:29
-
07:47
-
07:23
-
07:12
- 24 мая 2026
-
23:29
-
21:15
-
20:34
-
20:08
-
18:59
-
18:26
-
17:54
-
17:29
-
16:57
-
16:30
-
15:57
-
15:28
-
14:56
-
14:29
-
13:53
-
13:28
-
12:54
-
12:26
-
12:10
- 23 мая 2026
-
22:46
-
18:56
-
18:31
-
17:58
-
17:27
-
16:59
-
16:26
-
15:59
-
15:35
-
14:59
-
14:25