Кассовые сборы фильма «Майкл» почти достигли $ 800 млн

После ещё одного уикенда кассовые сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона достигли $ 780 млн. До $ 800 млн осталось собрать совсем немного.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Официальный российский прокат «Майкла» стартует 28 мая.