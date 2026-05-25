Кассовые сборы фильма «Майкл» почти достигли $ 800 млн
После ещё одного уикенда кассовые сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона достигли $ 780 млн. До $ 800 млн осталось собрать совсем немного.
«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.
Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».
Официальный российский прокат «Майкла» стартует 28 мая.
