Ренате Реинсве было комфортно работать над «Закулисьем реальности» благодаря режиссёру

В недавнем интервью Ренате Реинсве рассказала, что ей было комфортно работать над фильмом «Закулисье реальности». По её словам, режиссёр Кей Парсонс детально проработал локации и ответственно подошёл к своей задаче.

Он создал целый мир глубоких отсылок к тому, что именно он хотел показать и донести. Например, даже обычные провода в кадре имеют смысл.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

