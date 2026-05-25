Начались съёмки комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным

Комментарии

Начались съёмки комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным в одной из главных ролей. Производством занимаются онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС.

Фото: START / СТС

Мэр Новоправдинска – циничный чиновник, привыкший жить по понятиям и серым схемам. Все меняется, когда в одну из городских программ он вынужден включить разработку айтишника Юры – ИИ-модель ИИнгу. Пока Щупкин находится в отпуске, нейросеть с внешностью учительницы Инги Петровны начинает честно и эффективно управлять городом.

Режиссёром сериала выступает Анатолий Колиев. В актёрском составе также задействованы Илья Лыков, Татьяна Бабенкова, Валери Зоидова, Артур Иванов, Александр Клюквин, Светлана Степанковская, Александр Половцев и другие.

