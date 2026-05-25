Сборы хоррора «Обсессия» стремительно растут — общая касса превысила $ 80 млн

Сборы хоррора «Обсессия» стремительно растут — общая касса превысила $ 80 млн
По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» составили $ 22 млн в США. Касса хоррора выросла сразу на 30% по сравнению с дебютными выходными, на которые обычно приходится самый высокий зрительский интерес. Это очень редкий результат для киноиндустрии: обычно касса на второй неделе заметно падает, а не растёт.

Сейчас сборы «Обсессии» составляют $ 80 млн — это уже один из самых успешных фильмов студии Focus Features. Аналитики уже подняли свои прогнозы: фильм может добраться до отметки в $ 150 млн и стать одним из самых прибыльных фильмов за многие годы по отношению к скромному бюджету в $ 1 млн.

«Обсессия» рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими. Поставил ленту режиссёр и YouTube-блогер Карри Баркер.

Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
