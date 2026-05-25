Начались съёмки биографической драмы «Чайка» о Валентине Терешковой

В Москве стартовали съёмки биографической драмы «Чайка» о Валентине Терешковой. Фильмом занимаются LEGIO FELIX при поддержке Первого канала. Съёмки картины будут продолжаться ближайшие три месяца. Подготовка шла весь последний год при активном участии самой Валентины Терешковой и её семьи.

Первые кадры «Чайки»

Фото: LEGIO FELIX

Главную роль исполнит Леонела Мантурова. В утверждении актрисы на образ участвовала сама Терешкова. В ленте также снимаются Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев и другие. Режиссёром выступает Антон Мегердичев.

Картину выпустят в кинотеатрах 8 апреля 2027 года.