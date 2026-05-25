Дженсен Эклс рассказал, какую сцену он не выдержал в пятом сезоне «Пацанов»

Осенью 2025 года актёр Дженсен Эклс поделился своими впечатлениями от съёмок пятого сезона «Пацанов». Исполнитель роли Солдатика рассказал об одной из сцен, которая вызвала в нём натуральный шок, — во время съёмок он даже запорол несколько дублей, потому что не был готов увидеть нечто подобное.

После выхода финала сериала Эклс рассказал, о чём шла речь. Это небольшая сцена из третьего эпизода, где Хоумлендер принимает ванну в горячем молоке. Как оказалось, актёру даже не сообщили контекст сцены, которая вызвала у него неподдельные эмоции.

Я вошёл в кадр и тут же сказал: «Боже мой», а потом ушёл обратно… Это не было моей репликой, я должен был просто стоять и смотреть на это в своём образе. Режиссёры сказали: «Э-э-э… снято», и я такой: «Извините, я не был готов к такому». И я думаю, что вы тоже не готовы к чему-то подобному.

Пятый сезон «Пацанов» завершился 20 мая — сериал официально завершён. В 2027 году Amazon выпустит первый сезон «Восхождения Vought» — приквела шоу про Солдатика в Нью-Йорке 1950-х.

