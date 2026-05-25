Microsoft откажется от ИИ-сервиса Claude Code из-за слишком высоких затрат — СМИ

Компания Microsoft начала отказываться от услуг Claude Code — популярного ИИ-инструмента для написания кода. Всему виной слишком высокие затраты на лицензии и попытки внедрить свои собственные опции для разработчиков. Об этом сообщает издание The Verge.

Так, Microsoft заключила договор с компанией Anthropic ещё в декабре 2025 года, после чего начала активно внедрять Claude Code среди своих сотрудников. Однако стоимость лицензии на инструментарий оказался очень высоким даже для одной из самых крупных компаний в мире — сотрудникам уже сообщили, что в ближайшее время им нужно перейти на Copilot CLI, внутренний инструментарий для написания кода.

Это уже не первый случай, когда крупные компании начинают отказываться от использования популярных ИИ-сервисов в своей работе. Ранее в Uber сообщили, что потратили весь годовой бюджет на нейросети всего за четыре месяца, а один из инженеров NVIDIA признался, что стоимость ИИ-функционала недавно стала выше зарплаты сотрудников компании.