Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft откажется от ИИ-сервиса Claude Code из-за слишком высоких затрат — СМИ

Microsoft откажется от ИИ-сервиса Claude Code из-за слишком высоких затрат — СМИ
Комментарии

Компания Microsoft начала отказываться от услуг Claude Code — популярного ИИ-инструмента для написания кода. Всему виной слишком высокие затраты на лицензии и попытки внедрить свои собственные опции для разработчиков. Об этом сообщает издание The Verge.

Так, Microsoft заключила договор с компанией Anthropic ещё в декабре 2025 года, после чего начала активно внедрять Claude Code среди своих сотрудников. Однако стоимость лицензии на инструментарий оказался очень высоким даже для одной из самых крупных компаний в мире — сотрудникам уже сообщили, что в ближайшее время им нужно перейти на Copilot CLI, внутренний инструментарий для написания кода.

Это уже не первый случай, когда крупные компании начинают отказываться от использования популярных ИИ-сервисов в своей работе. Ранее в Uber сообщили, что потратили весь годовой бюджет на нейросети всего за четыре месяца, а один из инженеров NVIDIA признался, что стоимость ИИ-функционала недавно стала выше зарплаты сотрудников компании.

Материалы по теме
В России могут ограничить Gemini, ChatGPT и другие нейросети за хранение данных за рубежом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android