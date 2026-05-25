Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал о президенте Кёртисе из «Рика и Морти» стартует в июле — тизер

Сериал о президенте Кёртисе из «Рика и Морти» стартует в июле — тизер
Комментарии

Сервис Adult Swim представил первый тизер мультсериала «Президент Кёртис». Спин-офф популярнейшего «Рика и Морти» стартует в июле, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучит Кит Дэвид («Нечто»).

Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже стартовал: он продлится до конца июля.

Материалы по теме
Расписание выхода девятого сезона мультсериала «Рик и Морти»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android