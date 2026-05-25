События второго сезона «Подслушано в Рыбинске» развернутся в Выборге

Events of the second season of "Подслушано в Рыбинске" will take place in Vyborg
Авторы сериала «Подслушано в Рыбинске» поделились деталями второго сезона. Как оказалось, события продолжения развернутся в Выборге — городе в Ленинградской области.

Как рассказал автор сценария и шоураннер Иван Баранов, новую локацию выбрали неслучайно. Это «идеальная среда для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел». Главной интригой второго сезона станет то, как привычный ритм жизни маленького пограничного города разрушится под воздействием некоего события.

Выборг – пограничный город с финскими корнями, где действительно все друг друга знают. Он становится идеальной средой для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел. Где один случай меняет все: деньги, криминал, любовь – и город, в котором невозможно исчезнуть.

«Подслушано в Рыбинске» рассказывает о журналисте небольшой провинциальной газеты Юре, который всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь, — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Вышел тизер второго сезона «Подслушано в Рыбинске» — премьера в 2026 году
