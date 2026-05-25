Финал «Пацанов» получил самую низкую оценку в сериале

20 мая завершился пятый сезон «Пацанов» — одного из самых популярных сериалов современности. Шоу официально подошло к концу спустя семь лет после запуска, оставаясь одним из флагманов сервиса Amazon Prime Video.

Тем временем на агрегаторе IMDb у последней серии шоу сформировался рейтинг в 5,8 балла из 10 и он продолжает падать. Это худшая оценка за всю историю «Пацанов»: ранее зрители оценивали эпизоды как минимум в семь баллов, если не учитывать предпоследнюю серию. Большинство аудитории недоумевает с концовки проекта, которую они сравнивают с «Игрой престолов» и другими шоу с неудачными финалами.

Оценка финального эпизода «Пацанов» от зрителей Фото: IMDb

Сейчас авторы «Пацанов» работают над «Восхождением Vought» — приквелом оригинального сериала. Он расскажет о приключениях Солдатика и его команды в 1950-х, шоу выйдет в 2027 году.