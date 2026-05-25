«Twitch никогда не заблокируют в России»: стример Братишкин отрицает возможные ограничения

Популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк заявил, что платформу для прямых трансляций Twitch не будут блокировать в России.

Twitch не заблокируют никогда, всё. Можем спать спокойно. С Twitch всё хорошо. Его даже замедлять не будут. Но почему — говорить не буду. Если вы обратите внимание, то у всех снова заработали клипы. Ну а так, если 2+2 сложить, то можно, в принципе, понять.

В конце апреля Twitch заблокировал более 10 популярных российских стримеров: они рекламировали образовательный центр «Алабуга Политех», находящийся под санкциями. Однако через день всех контентмейкеров неожиданно разблокировали.