По Team Fortress 2 проведут официальный LAN-турнир — финал состоится в Москве в августе

Разработчики Team Fortress 2 анонсировали официальный турнир Moscow LAN 2026. Финал примет компьютерный клуб «T-Арена» в Москве, решающие матчи пройдут 15-16 августа.

До 31 июля все желающие команды могут зарегистрироваться на турнир с помощью специальной формы. Сообщается, что дополнительные детали организаторы ивента объявят позже.

Team Fortress 2 — командный шутер от первого лица, разработанный и изданный компанией Valve. В последние годы интерес к игре упал, а разработчики стали намного реже выпускать обновления: тем не менее комьюнити продолжает развивать проект, в том числе проводя подобные турниры.

