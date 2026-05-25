Расписание выхода мистического сериала «Малахит» от Okko

Уже 12 июня стартует мистический сериал «Малахит». Шоу расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится 17 июля.
Расписание выхода сериала «Малахит» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 июня
|2-я серия
|12 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|19 июня
|5-я серия
|26 июня
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|10 июля
|8-я серия
|17 июля
